Inculturación de la fe, una cuestión eminentemente social

Inculturar la fe es evangelizar las sociedades desde su propia cultura. No se trata de imponer la fe, sino de propiciar que la experiencia de Dios ilumine y transforme a cada persona

“Jesús se acercó a ellos y les habló así: ‘Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan , pues, y hagan discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo’”

La Iglesia no puede traicionar su esencia y misión. San Pablo VI nos enseña en Evangelii Nuntiandi que la Iglesia “tiene viva conciencia de que las palabras del Salvador: ‘Es preciso que anuncie también el reino de Dios en otras ciudades’ (Lc 4,43), se aplican con toda verdad a ella misma. Y por su parte ella añade de buen grado, siguiendo a San Pablo: ‘Porque, si evangelizo, no es para mí motivo de gloria, sino que se me impone como necesidad. ¡Ay de mí, si no evangelizara! (1 Cor 9,16) (...) Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa” (n. 14).