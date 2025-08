Highway to Heaven: el rap del padre Sandesh inspirado en Carlo Acutis 

"Mi principal inspiración no fue simplemente el arte, sino una necesidad urgente: hablar el lenguaje de los jóvenes que ya no pisan una Iglesia. En Europa, donde muchas parroquias se vacían, siento el llamado a salir del molde y llegar a los corazones a través de ritmos modernos. Mi rap nace del deseo de hacer que los jóvenes no solo escuchen, sino que sientan que Jesús también camina con ellos, en jeans y zapatillas, por la autopista al cielo", explica.