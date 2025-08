Beneficios de pasar tiempo de calidad con tus hijos 

Dedicar el tiempo a tus hijos, para pasar tiempo de calidad, no solo servirá a su desarrollo cognitivo, ¡también hay beneficios en los padres!

El tiempo de calidad no se trata de cantidad, sino de atención consciente y conexión emocional . Puede ser tan simple como leer un cuento juntos, cocinar en familia, jugar un juego de mesa, conversar durante una caminata, o incluso compartir una comida sin pantallas de por medio.

Según estudios de Journal of Epidemiology and Community Health, explica que la calidad de vida de aquellos quienes tienen hijos y pasan tiempo con ellos, teniendo una esperanza de vida de 24,6 años, comparado a quienes no tienen descendencia con 23,1 años.