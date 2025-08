La literatura como un medio para llegar a ser santos

¿Le creerías a alguien que te diga que la literatura puede ser tu medio al cielo? Conoce cómo a través de las palabras podemos crecer espiritualmente

Depende. No todas las novelas pueden llevarnos a un fin santo. Es importante discernir sobre qué estamos leyendo. El padre dejó estas preguntas para hacernos cada vez que tengamos una lectura en la mira: ¿qué hace este libro en mi corazón? ¿Me transforma para bien o para mal? ¿Este libro me acerca a Dios o me aleja de Él? Según la respuesta, decidir si lo leemos o no.