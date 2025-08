Ernesto Escaler, empresario que creó un imperio del café, organizó retiros para cientos de sacerdotes, evangelizó a través de la empresa y lideró un acto nacional de encomienda a María

Ha construido una poderosa marca culinaria, pero no considera este su mayor logro. Ernesto Escaler vive según estos principios: oración, misericordia y plena confianza en la Virgen María.

Para conocer su labor caritativa, los periodistas tuvieron que recurrir a sus colaboradores. El propio Escaler se resiste a hablar de sus obras, cumpliendo así el mandato de nuestro Señor Jesucristo: "Cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha" ( Mateo 6,3-4 ). Los periodistas de la Agencia Católica de Noticias recopilaron la información discretamente.

Escaler no se atribuye ningún mérito: "Soy solo un instrumento en manos de Nuestra Señora. Esto no es obra mía. Nada de esto fue planeado. Simplemente me utilizaron", afirma.