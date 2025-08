Si un ser querido vivió un suceso traumático, te mostramos estos prácticos pasos para ayudar a a esa persona marcada por la experiencia de una tragedia

Vemos o escuchamos en las noticias sobre algún suceso traumático que ocurre al rededor del mundo. Desde desastres naturales que afectan a miles de personas, hasta muertes repentinas causadas por accidentes; y aunque nadie quisiera presenciar dichos sucesos, no siempre es posible, a veces ocurren en el momento menos esperado. Así que si algún ser querido paso por una tragedia, puedes ayudarlo.

La Asociación Americana de Psicología subraya que el trauma no es más que el tipo de choque violento que puede destruir nuestra sensación de seguridad.

El primer paso es entender qué es un trauma. No hace falta ser un experto, pero un conocimiento básico le ayudará a no herir, sino a apoyar. Cuando un ser querido empiece a hablar de lo que ha vivido, limítate a escuchar. No interrumpas, juzgues ni consueles a la fuerza. Tu presencia y atención pueden darle una sensación de seguridad.