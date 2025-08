Sin maleta pero con fe: el inolvidable Jubileo de un joven dominicano

El Jubileo de los jóvenes tiene su parte de contratiempos y preocupaciones. David, un joven de la República Dominicana para quien la peregrinación a Roma no fue nada fácil, ofrece un hermoso testimonio de alegría sincera frente a las dificultades

"Me hace mucha ilusión. He venido a rezar, a recibir la bendición de Dios", explica, encantado de encontrarse con jóvenes de todo el mundo. En la plaza que le rodea, tanzanos, daneses, italianos y españoles se refrescan bajo los nebulizadores. "Los otros jóvenes son geniales", exclama.

"Francamente me he arruinado con este viaje, pero mi viaje no está arruinado", asegura con una enorme sonrisa. "Todo eso no importa, me siento ligero. Lo importante es vivir esta experiencia extraordinaria aquí, con mis hermanos en la fe, con nuestro Papa León XIV, bajo la mirada de Jesús, y volver a casa con esta gracia", subraya el joven de 34 años.