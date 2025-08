Hermanos en conflicto, ¿cómo lograr una reconciliación?

En el hogar, donde se comparten recuerdos cuna, juegos y silencios, suelen crecer también espinas. Hermano contra hermano, como ecos antiguos de Caín y Abel

San Juan Crisóstomo , centinela de las Escrituras, decía que no hay nada más frío que un cristiano que no procura la salvación de su hermano. Y en esa sentencia cabe el universo de la fraternidad rota: cuando se pierde el calor del amor fraterno, el alma se enfría como piedra dejada a la intemperie.

Nos exhortaba a cultivar la paciencia como quien riega una vid que aún no da fruto, y a perdonar no desde la obligación sino desde la libertad que solo conoce quien ha vencido su orgullo.

En esa misma línea, aunque desde otro lenguaje, Carl Rogers nos enseñó que cuando una persona se siente escuchada de verdad, empieza a cambiar. No se trata de corregir al otro, ni de convencerlo de nuestra verdad. Se trata de aceptarlo tal cual es. Porque los hermanos, aunque sean de la misma sangre, son mundos distintos.

La tolerancia no es resignación, sino comprensión activa. Es saber que el otro no tiene que ir al mismo ritmo ni usar nuestras palabras para decir su verdad. La paciencia es dejar que el tiempo ablande lo que hoy parece duro, es callar a veces no por sumisión, sino por sabiduría.