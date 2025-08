¿Tener hijos tarde? Así lo hicieron los abuelos de Jesús

Si estas esperando tener hijos, los santos Joaquín y Ana, los abuelos de Jesús, serán una gran compañía en tu espera y acompañamiento en tu embarazo

Si se pregunta si es «demasiado mayor» para tener hijos, sepa que está en buena compañía, no sólo con estas dos santas, sino también con muchos otros santos de la Biblia y de la historia de la Iglesia. Pensemos en Santa Isabel, Ana, Sara e incluso Santa Gianna Molla, que no tuvo su primer hijo hasta los 34 años.

Sus historias nos recuerdan que el tiempo de Dios no siempre es el nuestro. Sin embargo, en las dificultades de la incertidumbre y la espera, Dios nos promete su esperanza y su gracia: «Bienaventurados los que no han perdido la esperanza» es el lema de la Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores de este año, el 27 de julio, y no podría ser más oportuno.