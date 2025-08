En el Circo Máximo, encuentro con los penitentes de la última hora

El viernes fue un día de penitencia para los participantes en el Jubileo de la Juventud. Durante todo el día, los organizadores ofrecieron la posibilidad de recibir el sacramento del perdón en el Circo Máximo. Varios jóvenes relataron a Aleteia la experiencia poco antes del cierre del recinto

Durante un día, el Circo Máximo, la famosa arena antigua de Roma, se transformó en un enorme confesionario. Las confesiones comenzaron a las 10 de la mañana y continuaron sin interrupción a pesar del sol abrasador. Alrededor de las 6 de la tarde, cuando se cerraron las puertas, más de 25 mil personas habían recibido el sacramento de la reconciliación, según un funcionario.

Cerca de mil sacerdotes que hablaban 16 lenguas diferentes -entre ellas suajili, vietnamita, eslovaco y chino- se turnaron a lo largo del día para acompañar a los peregrinos en su proceso de contrición.

"Me siento en paz", dice un británico de unos treinta años al salir de una carpa blanca. Residente en Portsmouth y asiduo al confesionario semanal, no quiso perderse la oportunidad de venir al Circus Maximus. Aunque se confiesa a menudo, admite que no siempre es fácil atreverse a pedir perdón, sobre todo cuando se trata de los mismos pecados una y otra vez.

Priests hearing confessions at the Circus Maximus during the Jubilee of Youth on August 1, 2025 Camille Dalmas

Un milanés, que habla inglés con fluidez, aprovechó la cola más corta para angloparlantes para evitar la espera en el lado italiano. No se arrepiente de su elección: "Fue increíble. El cura estuvo genial, me ayudó mucho, me siento más ligero".

Unas tiendas más allá, encontramos a los italianos, los más numerosos, como en casa. "Me siento más libre", confía una joven de Salerno que ha venido con sus amigas. Aunque apegada a la espiritualidad franciscana, reconoce que hacía "demasiado tiempo" que no pisaba un confesionario. "Es una buena costumbre que voy a retomar, no esperaré al próximo Jubileo", dice con un toque de picardía.

En otra fila de tiendas, una francesa cuenta que llevaba casi diez años sin confesarse. Aunque es "católica practicante y comprometida", dio el paso "un poco a regañadientes". "Estaba muy estresada. Confiar en un desconocido da un poco de miedo", explica. "Pero me atendieron muy bien y ahora estoy en paz. Me he quitado un gran peso de encima", confiesa con una gran sonrisa. Dice que le gustaría confesarse con más regularidad, pues cree que "me ayuda a mantenerme en el buen camino».