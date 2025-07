"Como un viajero en la noche" es el título del espectáculo ofrecido a los participantes en el Jubileo de los Jóvenes, presentado el miércoles 30 y el jueves 31 por la noche en el Auditorio de la Conciliazione, cerca del Vaticano. Unos cincuenta coralistas y 18 músicos se arremangaron para interpretar este espectáculo gratuito, creado con motivo de la canonización de Charles de Foucauld, el 15 de mayo de 2022

Este oratorio, cantado en italiano bajo el título Come un viaggiatore nella notte, fue compuesto por el artista Marcello Bronzetti, y es su esposa, Tina Vasaturo, quien dirige a los coristas y músicos que participan en esta aventura con el coro "Fideles et amati".

"No sabía mucho sobre Charles de Foucauld", reconoce Marie, que ha venido desde Dijon con un grupo de amigos. "Con este espectáculo, uno se da cuenta de que la fe no es una autopista. Hay momentos en los que se duda, es cierto tanto para los jóvenes como para los menos jóvenes... Así que me pareció hermoso comprender que él también tuvo sus períodos de crisis en su juventud, que tuvo que madurar para recuperar la fe", comenta la joven. "También me conmovió su prima, que rezaba por él. Es muy bonito, porque es importante rezar unos por otros y creer en el poder de la oración", testimonia Marie, especialmente apegada a la adoración.