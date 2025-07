La mártir patrona de la iglesia de los jóvenes asesinados

Para defender a su superiora, amenazada a causa de su propia negativa se atreve a decir: 'Me mataréis sólo a mí'. Cuando los golpes mortales caen sobre ella, sus hermanas oyen claramente cómo dirige estas palabras al que la golpea: 'Os perdono, porque no sabéis lo que hacéis'; y además: 'Así lo he deseado'. De la forma más directa, Anuarite sigue a Cristo, a quien se había entregado".