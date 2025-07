[REPORTAJE] En Roma, una cruz de flores entusiasma a los jóvenes

El beato Marcel Callo (1921-1945), mártir del nazismo y estrella de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, vuelve a ser el centro de atención en el marco del Jubileo de los jóvenes organizado en Roma, con la exposición de una "cruz de los inmortales" en la iglesia de Saint-Yves-des-Bretons

En la primavera de 1944, un grupo de jóvenes franceses que participaban en el STO (Servicio de Trabajo Obligatorio) en Alemania fueron detenidos por intentar prestar apoyo espiritual a sus compañeros de armas, acción estrictamente prohibida por la Gestapo desde diciembre de 1943. Entre el grupo de jóvenes detenidos en Gotha se encontraba Marcel Callo, encarcelado con otros once compañeros, entre ellos un joven sacerdote, el padre Jean Lecoq.

No tenían objetos de culto, ni crucifijos, pero en agosto de 1944, un miembro de este grupo, Camille Millet, consiguió recoger discretamente un puñado de flores "inmortales", que no se marchitan, durante sus trabajos forzados en una horticultura. Así compuso este objeto en forma de cruz ante el cual este grupo de "apóstoles" podía reunirse para rezar en secreto.

Bárbara, de nacionalidad mexicana, también vino con la diócesis de Vannes, ya que actualmente vive una experiencia misionera en Bretaña. Aprecia el respeto que muestran los jóvenes bretones por su historia, en particular la de Marcel Callo. "Veo que entre los bretones hay mucho respeto por las figuras de la historia, por quienes dieron su vida para que las generaciones siguientes pudieran vivir libremente. No conocía la historia de Marcel Callo, pero veo que a los jóvenes les gusta mucho, es muy interesante y conmovedora. Desgraciadamente, en México no tenemos ese respeto por nuestras raíces", dice la joven.