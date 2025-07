Una pequeña delegación, compuesta principalmente por jóvenes catecúmenos franceses participantes en el Jubileo, tuvo la suerte de ser recibida en el Vaticano por el Papa León XIV en la mañana del 29 de julio. Recogimos las reacciones agradecidas y alegres de algunos de ellos al salir de la audiencia

Les costaba encontrar su camino en el letargo y el bullicio festivo que reinaba en la Plaza de San Pedro, pero una gran sonrisa iluminó los rostros de Élisa y Jade, dos amigas de Burdeos, al enterarse de la llegada de León XIV. La mañana del 29 de julio, el Papa León XIV las recibió con un grupo de casi 600 personas, principalmente francófonas, en el Palacio Apostólico. Y después de esta audiencia, las dos jóvenes aún no lo podían creer. "Es como si hubiéramos estado tras la pantalla", explica Élisa, quien hasta entonces veía a León XIV como una persona "inaccesible" que solo podía verse en televisión.

"El hecho de que tengamos acceso al Papa por ser catecúmenos o neófitos me parece realmente genial", enfatiza Elisa. Su amiga Jade describe este encuentro como una "gran gracia", afirmando que se sintió apoyada. "Este encuentro nos ayuda a encontrar nuestro lugar en la Iglesia, lo cual no siempre es fácil cuando vienes de familias no católicas", dice. "En cierto modo, conocimos al cabeza de familia católica", confiesa Elisa.