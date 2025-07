Jóvenes de todo el mundo llegan a Roma para su Jubileo

Desde hace unos días, la Ciudad Eterna bulle con la llegada de miles de peregrinos de todo el mundo que vienen a participar en el Jubileo de la Juventud, que se inaugurará oficialmente el martes 29 de julio por la noche y podría reunir hasta un millón de peregrinos durante el último fin de semana

Mientras se temía por el riesgo de sequía y ola de calor, algunos jóvenes peregrinos llegaron a Roma el lunes por la tarde bajo un auténtico aguacero… ¡quizá como forma de darles la bienvenida con un ritual de aspersión natural! El tiempo volvió a suavizarse, y se espera que el sol continúe durante toda la semana: con unos 30 grados al mediodía y 18 grados por la noche, el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor parece estar remitiendo. Pero la aventura no ha hecho más que empezar, y aún nos esperan muchas sorpresas. "Está claro que el Maligno no quería que llegáramos a Roma", confía un sacerdote, cansado tras 40 horas de difícil viaje en autocar, jalonado de numerosos contratiempos técnicos y logísticos.

Stacy, estudiante de administración económica y social de la región de Béthune, también vive su primera experiencia en un encuentro internacional. "Recibí los sacramentos de la Primera Comunión y la Confirmación el mes pasado, y realmente espero experimentar algo poderoso que fortalezca mi fe y me acerque a Jesús. Me bautizaron de niño, pero no fui al catecismo. Ahora estoy descubriendo toda la fe y me siento mucho más feliz", confiesa la joven, que muestra una conmovedora mezcla de timidez y valentía en su fe.