Salmo 131: confiar en Dios como un niño en su madre

El Salmo 131, de una serie de 15, habla de la confianza del hombre que ve a Dios "como un niño amamantado en el regazo de su madre"

“Señor, mi corazón no es orgulloso, ni mi mirada es altiva; no busco grandeza, ni tengo pretensiones ambiciosas.

Si el peregrino se encuentra en la etapa final de su viaje hacia Jerusalén, los versos muestran que también ha realizado una peregrinación interior. El salmista utiliza la negación tres veces para mostrar que está lejos de comportamientos que no agradan a Dios. Dice que su corazón no es orgulloso, que no tiene una mirada arrogante y que no busca la grandeza, y que incluso ha renunciado a pretensiones ambiciosas, ciertamente para estar en esta peregrinación.