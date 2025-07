¿Los acuerdos con tu pareja se están rompiendo? Haz esto 

En toda relación, deben existir, desde un inicio, acuerdos en pareja; pero ¿qué pasa cuando esos acuerdos se rompen o se olvidan?

Sin embargo, cuando la relación avanza y pasan por diferentes etapas, los acuerdos pueden quedar en el pasado. Si has sentido que aquellos acuerdos que eran importantes para ambos, se están rompiendo, ¡Es hora de revivirlos!

Seguramente te has preguntado cómo lograr acuerdos duraderos que, a pesar del tiempo, no venzan su caducidad. Todo esto se logra aprendiendo a negociar con el otro y, sobre todo, desarrollando la costumbre de hablar cada que lo vean necesario, pues así mantendrán una comunicación abierta y tendrán la confianza de hablar las cosas.

Y aunque no siempre estarán en la misma sintonicen en todo, se puede negociar la situación y así llegar a un acuerdo en común.

Quizás puedes sentir miedo o pena al retomar ciertos temas que han quedado olvidados, pero que son importantes para ti. En este caso, es importante buscar el momento adecuado para acercarte a tu pareja. No pierdas esta gran oportunidad para hablar con claridad sobre cómo te has sentido y lo que has notado últimamente.