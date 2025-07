“Estoy agradecida por una vida llena de bendiciones, aunque durante un año pensé que terminaría”

Ella nunca dudó de la existencia de Dios, pero sí cuestionó su amor por ella

Eva Leban acaba de terminar el quinto año de medicina en Liubliana, donde reside actualmente con su esposo Tinet. Su vida de niña fue muy activa y emprendedora, tocaba el violín y el piano, así que, al matricularse en el instituto, decidió matricularse simultáneamente en el Conservatorio de Música y Ballet de Liubliana y en el Gimnasio Clásico Diocesano.

Al principio de su segundo año de preparatoria, comenzó un intenso dolor que la llevó a un diagnóstico de endometriosis. Hablamos sobre este momento difícil y sobre cómo la cambió.

¿Cuáles fueron los primeros síntomas y cómo fue el proceso hasta el diagnóstico?

De adolescente, tuve menstruaciones muy largas y dolorosas. Al principio no me pareció raro, porque sabía que mi madre tenía problemas similares. Luego, en septiembre de 2016, durante una clase, sufrí la rotura de un folículo ovárico y me desmayé. La cirugía parecía sencilla, pero mi recuperación no fue fácil. La vena donde me administraron analgésicos se reventó, así que sufrí un dolor intenso desde la cirugía, e incluso caminar por periodos cortos me suponía un gran esfuerzo. Me sugirieron usar una silla de ruedas.

Siguieron diez meses de dolor y oscuridad constantes, sin diagnóstico. Las pruebas no mostraban nada; a menudo oía que todo estaba en mi cabeza. Intentaron tratar el dolor crónico con medicamentos que también eran antidepresivos; consulté a un psiquiatra, pero nada me ayudó.

Este período fue de completa desesperación para mí, un profundo dolor. Estuve a punto de suicidarme, tenía un plan, escribí cartas de despedida. Mi condición me parecía la definición misma de la desesperanza. Lo único que me frenaba era mi responsabilidad con quienes me amaban. Sabía que simplemente les transferiría mi dolor. Puedo decir que estoy viva gracias a mis seres queridos.

Fotografija je last Eve Leban.

Después de casi un año de consultas con un ginecólogo, me sugirió una laparoscopia exploratoria. Encontraron una endometriosis extensa, con muchos focos, y me extirparon el apéndice, que estaba lleno de este tejido. Después de la cirugía, me desperté sin dolor por primera vez en diez meses. Fue un gran cambio, no solo físico, también fue la confirmación de que mi dolor no era imaginario. Tuve otra complicación y me hicieron otra cirugía, pero aún recuerdo este período como un gran alivio.

Vivir con la enfermedad

¿Cómo cambió tu vida tras el diagnóstico?

Dejé por completo el violín y mis estudios paralelos y me matriculé de nuevo en segundo de bachillerato porque había faltado mucho el año anterior. Mi ritmo de vida se ralentizó, lo cual era necesario. En ese momento, también comencé un tratamiento con medicamentos hormonales. Me operaron de nuevo en 2021. Los medicamentos me ayudaron mucho, pero ahora, cuatro años después de la última cirugía, los síntomas están regresando.

Actualmente no hay medicamentos especializados, pero este año empecé a investigar más sobre cómo puedo ayudarme a frenar la enfermedad y a profundizar en el cambio de mi dieta, que es bastante exigente: es una dieta antiinflamatoria, basada en una dieta mediterránea sin gluten ni lácteos, sin azúcar refinada, sin cafeína ni alcohol. Con la ayuda de mi marido, empecé a hacerlo. No es fácil, pero espero que valga la pena.

Al principio, el objetivo era reducir el dolor, pero ahora que hay mucho menos dolor, la cuestión de la planificación familiar está cobrando protagonismo.

"La fe se trata de confiar en que Dios es bueno y saber que Él está haciendo lo mejor para mí en mi vida"

La endometriosis puede afectar el embarazo, ¿verdad?

Exacto. A la mayoría de las mujeres se les diagnostica porque tienen dificultades para concebir. Ambos queremos tener una familia, pero intento mantener la lógica que me ha dado la enfermedad: no es que Dios no sea bueno solo por no hacer las cosas a mi manera; la fe se trata de confiar en que Dios es bueno y saber que Él está haciendo lo mejor para mí en mi vida. Intento abordar este tema con esa actitud.

No me aferro a mis planes ni a mis deseos, sino que los dejo ir. Al mismo tiempo, por supuesto, hago todo lo que puedo. Aunque Dios no nos dé hijos, me aferro a la fe, basada en la evidencia de lo que ya ha hecho por mí, y trato de comprender que tiene planes más grandes y mejores para mí, que ahora mismo no puedo ver.

Sobre la fe, el miedo y la aceptación

¿Siempre has sentido la cercanía de Dios?

Lamentablemente no, no creo que sea posible. Primero sentí ira y me pregunté qué había hecho mal, por qué yo. Luego, un distanciamiento de Dios, que duró mientras percibí mi enfermedad como un castigo divino. Fue bastante tiempo: un año o dos.

Más tarde pude ver mi camino como una posibilidad o una oportunidad para que Dios pudiera cambiar mi vida radicalmente. Cuando te distancias de lo realmente malo, solo puedes ver lo bueno. Cuando es malo, no puedes ver la luz. Nunca dudé de la existencia de Dios, pero sí dudé de que me ama y de que está conmigo. Recuerdo un Festival de la Juventud en Medjugorje, donde luché con Él durante media hora con el Santísimo expuesto, gritando por dentro... Eso me ayudó. Él es nuestro Padre, ¡entonces podemos ser honestos con Él!

¿Qué te ayudó más?

El enfoque de mi esposo, quien entonces era un adolescente de 18 años y estaba enamorado. Mi enfermedad llegó después de dos meses de caminar juntos. Una vez casi rompimos porque no entendía por qué quería estar conmigo si no podía darle nada. Él permaneció a mi lado y nunca dijo que las cosas mejorarían.

Creo que eso es lo más preciado que podemos dar a quienes sufren: respetar que estén en la oscuridad y no puedan salir en ese momento, y amarlos aunque todo siga igual, aunque nada mejore. Recordé cómo Tine me dibujó en silla de ruedas para nuestro aniversario. Me encantó.

La cercanía compasiva, que te permite saber que alguien te ama incluso en todos estos momentos difíciles, y es lo opuesto a la sensación de que la otra persona está esperando que mejores, que te "arregles", es lo que cura.

¿Cómo aceptaste la impotencia y el dolor?

De la época en que estaba en silla de ruedas y el dolor era terrible, no recuerdo nada más que desesperación. Más que la impotencia física, recuerdo la desesperación en mi cabeza. Pero también recuerdo pequeñas cosas hermosas: mi hermana me llevaba a pasear, en la escuela los mismos compañeros siempre me llevaban a comer... Pero también intentaba disimularlo; recuerdo que empecé a ir a Misa temprano por la mañana para que me viera la menor gente posible.

El dolor es difícil de aceptar, aunque eso ha cambiado. Últimamente, cuando aparece, lo tomo principalmente como una señal que me ayuda a comprender cómo progresa mi enfermedad. Lo he aceptado como mi aliado que quiere ayudarme. El dolor siempre está ahí para advertirnos de que algo anda mal.

Ya se habla mucho de la endometriosis, pero aún se escuchan frases como: "Todavía eres joven", "Todo irá bien", "Yo también he tenido menstruaciones dolorosas". Creo que esto es perjudicial en todos los sentidos. No minimicemos el dolor de las personas, sea cual sea.

Fotografija je last Eve Leban.

¿Cómo vives ahora?

Soy feliz, estoy agradecida por mi vida, que está llena de bendiciones, aunque durante un largo año pensé que se acabaría.