El perdón: una decisión que sana el alma

El perdón es una elección. Una decisión profunda del alma que sin duda nos hará ser libres. No es fácil, pero si has tomado la decisión, aquí esta el punto de partida que sana el alma

¿Cuántas veces hemos oído que tenemos que perdonar? Y, sin embargo, qué difícil puede ser dejar ir la herida, soltar la rabia y decidir seguir adelante. La verdad es que el perdón no surge de un impulso emocional.

A menudo llevamos dentro viejas heridas, palabras que hirieron, gestos que decepcionaron, ausencias que nos marcaron. Y sin darnos cuenta, nos volvemos pesados, desconfiados y amargados. Como si, al no perdonar, pudiéramos hacer pagar a la otra persona el daño que nos ha causado.

Perdonar no es decir que lo que pasó fue justo. No es borrar la historia ni negar el dolor. Es simplemente elegir no seguir viviendo con esa herida. Al perdonar, liberamos a la otra persona, pero sobre todo, nos liberamos a nosotros mismos desde dentro. Soltamos el peso, dejamos que el veneno salga de nuestros corazones, hacemos sitio para la paz.