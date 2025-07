El magnífico testimonio de Agustín, de 18 años, que llegó a Roma solo y a pie

Tras caminar mil kilómetros, Agustín llegó a Roma el lunes 21 de julio. Una forma de vivir su fe, revitalizada este año por su ingreso a la universidad: "Estar un poco solo en un entorno que ha abandonado la fe despertó en mí cierta motivación para la misión", testifica

Augustin cumplirá 19 años el 24 de julio. Su juventud no le ha impedido llevar a cabo un gran proyecto: llegar a Roma a pie desde el Paso del Gran San Bernardo por la Vía Francígena. "Siempre he querido seguir una de las grandes rutas del cristianismo: Santiago de Compostela, Jerusalén o Roma", explica el joven. El año jubilar y la posibilidad de cruzar las puertas santas finalmente lo convencieron.

Nacido en Suiza, en Morges, un pueblo a orillas del lago Lemán, Augustin es el tercero de tres hijos. Apasionado por la geopolítica y la historia, y más concretamente por la historia del cristianismo, estudia relaciones internacionales en Ginebra. Ex scout europeo, este no es su primer reto. El año pasado realizó una excursión en solitario de tres semanas por los Balcanes. "Continúo con esta tradición, heredada de mis muchos años como scout, de vivir una pequeña aventura cada verano", afirma.

Tras dejar el Paso del Gran San Bernardo el 16 de junio, con la tienda a cuestas, recorrió la Vía Francígena durante mil kilómetros. La soledad no le pesaba. "Buscaba la idea de caminar solo, pero en realidad es una soledad relativa porque me encontré con mucha gente por el camino y no imaginaba tantas instalaciones de acogida para peregrinos".

"Lo hice por Dios, ¡no creo que a Dios le importe mucho si me quedo en el Jubileo o no!"

Permanecerá tres días en la Ciudad Eterna, que visita por primera vez, y luego se reunirá con su familia en Suiza, sin participar en el Jubileo de la Juventud. "No puedo participar en el Jubileo de la Juventud; me hubiera gustado quedarme, pero lo que me importa es que hice esta peregrinación durante el año jubilar. Y lo hice por Dios; ¡no creo que a Dios le importe mucho si me quedo para el Jubileo o no!", exclama con razón el joven.