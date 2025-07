Así evité la eutanasia de mi madre

El amor comprometido y fiel de Mónica fue clave para que su mamá recuperara las ganas de vivir

Hacía tiempo que la veía profundamente desanimada. Un derrame cerebral sufrido tras una operación para retirarle un tumor había dejado paralizada una parte de su cuerpo. Y no lo asimilaba.

“Seas joven o mayor, sufres -continúa-. Y si nadie te ayuda, si no tienes un entorno fuerte en el que te sientas muy acogido, muy respaldado, puedes tener pensamientos suicidas”.

Mónica sabía que su madre sufría depresión, pero no imaginaba que pediría, en el ambulatorio, acabar con su vida.

Consciente de que no disponía de mucho tiempo para reaccionar, Mónica buscó recursos.

Descubrió que a su madre no le habían revisado desde hacía tres años la medicación de psiquiatría.

Ellos prepararon alegaciones ante el tribunal ético mediante un recurso contencioso administrativo. Argumentaron que la paciente, de 76 años, no cumplía los requisitos para la eutanasia.

Aunque sufría una enfermedad degenerativa, no padecía un sufrimiento imposibilitante crónico, explica Aleteia su abogado, José María Fernández Abril.

Y añade: “Ella vio todo el amor que puse, la medicación ayudó y se dio cuenta de que no podía morirse así”.

A la vez reconoce que solo por sus medios no podría haberlo afrontado: “Dios capacita -asegura-. Me sostuvieron mis grupos de oración, me dieron la fuerza la fe, los sacramentos,…”.