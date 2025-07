Algunas personas lo hacen de forma natural, otras no piensan en ello: ¡mostrar a tu pareja en público es una excelente forma de impulsar la relación!

Al menos eso es lo que habría pensado el profeta Isaías (cf. Is 43,4 ). En definitiva, es una excelente manera de potenciar la complicidad y la armonía de la pareja.

No siempre es fácil encontrar las palabras adecuadas. "Valorar a alguien no es ni halagar, ni exagerar, ni mentir", explica Soazig Castelnérac. Para que las palabras suenen de verdad y permitan realmente valorizar a la otra persona, la verdad y la autenticidad son esenciales. Los elogios, por bienintencionados que sean, caen en saco roto si carecen de fundamento.

"Valorar significa destacar el talento, las habilidades y el éxito de una persona. Significa decir a la otra persona: 'Te veo, te escucho, presto atención a lo que haces, te apoyo, me gusta quién eres'", añade. Esto puede expresarse en frases como "me encanta todo lo que está gestionando en este momento en el trabajo", "lo que admiro es que consigue mantener la calma incluso en momentos de tensión" o "me encanta su tenacidad, nunca se rinde".