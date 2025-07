Vacaciones en familia: un altar de comunión y descanso

Las vacaciones familiares: una especie de liturgia sin templo, pero sagrada; un santuario portátil donde el amor cotidiano se viste de tiempo compartido

Las vacaciones no son un lujo frívolo ni un simple paréntesis en el calendario laboral: son un acto profundamente humano y divino. Porque descansar no es detenerse, sino entrar en otro ritmo: el del corazón, el de la ternura, y la escucha.

No es casualidad que la Biblia, al narrar la obra de la creación, culmine con un día de reposo. "Y el séptimo día, Dios descansó de todo lo que había hecho". Ese descanso no fue fatiga divina, sino contemplación amorosa: Dios se detuvo no porque estuviera cansado, sino porque quiso gozar de lo creado, saborearlo, bendecirlo en su plenitud.