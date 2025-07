De filósofo escéptico a cristiano: cómo el fundador de Wikipedia se convirtió

"Estoy agradecido a Dios por el don de la fe"

Probablemente no conozcamos a Larry Sanger por su nombre, pero si mencionamos la enciclopedia en línea Wikipedia, sin duda la conocerá cualquiera que haya buscado información en Internet. Si antes teníamos extensas colecciones de enciclopedias en nuestras estanterías, donde leíamos sobre diversos fenómenos del mundo, ahora basta con escribir una palabra clave en el navegador y Wikipedia, la enciclopedia en línea, nos proporcionará rápidamente al menos una breve explicación. Wikipedia fue fundada en 2001 por Jimmy Wales y Larry Sanger. Este último no solo es programador web, sino también filósofo.

Como nadie podía explicarle ni discutir con él sus profundas preguntas filosóficas sobre la religión, Larry concluyó que solo quienes no abordan las cuestiones más difíciles creen, y él no era uno de ellos. Así que rechazó la religión.

Tras estudiar filosofía, impartió clases de filosofía en la universidad durante unos años y, durante sus estudios, leyó mucha literatura filosófica. "Nunca me consideré un verdadero ateo", afirma. "Los ateos niegan la existencia de Dios o cualquier posibilidad de su existencia. Además, todos los ateos me parecían muy poco convincentes; sus argumentos carecían de peso para mí. Por eso me consideraba agnóstico, porque admitía la existencia de Dios, aunque no creía en él y ningún argumento me convencía".