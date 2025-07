¿Qué debe hacer un católico cuando alguien lo decepciona?

¿Eres un católico decepcionado por los demás? No estás solo. Aquí te mostramos cómo pueden responder, los católicos, de manera eficaz: con gracia, no con rencor

Si hay algo en lo que todos podemos estar de acuerdo en 2025 es en que la decepción parece estar en todas partes. Los políticos prometen y fracasan, los líderes se quedan cortos, las personas influyentes se desvían del camino, y los amigos flaquean... incluso la familia a veces no cumple con nuestras expectativas. Esto puede hacer que nos sintamos desanimados, frustrados y preguntándonos: ¿Y ahora qué puedo hacer como católico si alguien me decepciona?

En primer lugar, seamos claros: la decepción no es solo una aflicción moderna. Incluso Jesús fue defraudado de forma espectacular. En su hora más oscura, en el Huerto de Getsemaní, sus amigos más queridos ni siquiera pudieron permanecer despiertos con Él. Pedro, su más valiente defensor, le negó tres veces. Judas le traicionó por completo.

Pero, ¿cómo respondió? No con furia o vergüenza pública. No con un gran "te lo dije". Respondió con amor, con perdón y, sorprendentemente, no se dio por vencido.