El método con el que cientos de empresas ponen a Dios en el centro

Conoce His Way at Work y el retiro Zaqueo con el que esta asociación de empresarios católicos se está extendiendo en España

Cientos de líderes de distintos países están poniendo a Dios en el centro de sus empresas a través de la metodología de la asociación His Way at Work (HWAW).

El método busca transformar la empresa y su cultura corporativa con los valores y principios fundamentales basadas en el cristianismo.

En suma, “es integrar el amor valiente, verdadero y responsable, el Amor de Dios como motor de la empresa”, destaca HWAW en su web.

​“No estamos hablando de llevar la religión a las empresas, sino de hacer consciente en la empresa de la importancia de trascender y desarrollar una cultura profunda y real de propósito, cuidado y excelencia de los empleados, accionistas, familias, proveedores, sociedad y demás protagonistas”, añade.

Consagrar la empresa

“Lo primero es consagrar la empresa al Sagrado Corazón de Jesús”, explica a Aleteia Edu Gómez, empresario de HWAW en España.

En segundo lugar, se define muy bien el propósito de poner a Dios en el centro como una estrategia de la propia empresa.

Después se crea un equipo para ejecutar el plan de poner a Dios en el centro, enfocado en las necesidades materiales y espirituales de las personas de esa empresa.

“Algunas empresas incluso adaptan su organigrama e introducen un director de misión”, indica Gómez.

Cuidar a las personas

El “plan de cuidado” incluye iniciativas y actividades con una connotación católica para que los empleados puedan tener la ayuda material y espiritual para cubrir sus necesidades, y para hacer presente a Dios en la empresa.

El primero en implantar esta metodología en su empresa, de unos 500 trabajadores, fue el estadounidense Peter Freissle.

Consagración de empresas al Sagrado Corazón el pasado mes de junio en el Santuario de La Gran Promesa en Valladolid

Uno de sus empleados sufría una grave adicción a las drogas y la empresa le financió un programa de desintoxicación, le mantuvo el sueldo para que su familia pudiera subsistir y le guardó su puesto de trabajo.

Para ayudar a otras empresas a llevar a cabo esa metodología, Freissle creó HWAW y hoy más de 300 personas están asociadas y se han consagrado al Sagrado Corazón.

“Nuestro prójimo es quien está a nuestro lado también en la empresa, tal vez un compañero necesitado”, destaca Gómez.

Éxito

Los resultados son positivos en todos los sentidos: “La gente trabaja más a gusto, la productividad es mayor, la captación de talento es más fácil, los empleados ya no abandonan su puesto de trabajo...”, asegura.

Además de la consagración de las empresas al Sagrado Corazón y la implantación de su metodología, HWAW también ofrece foros de empresarios en los que comparten inquietudes y se apoyan a la luz del Evangelio.

Retiro Zaqueo

His Way At Work llegó a España hace unos dos años y sus socios pesaron que podrían llegar a más empresarios a través de retiros de impacto, que llamaron Zaqueo.

En enero de 2025 se hizo el primero y en julio se ha celebrado el segundo, en Cubas de la Sagra, entre Madrid y Toledo.

“Estos retiros son muy potentes, ayudan a abrir el corazón, te llevan a un encuentro con el Señor muy fuerte”, asegura Gómez.

Resultados

“Cuando dejas que Jesús dirija tu empresa, le das un asiento en el consejo de administración, permites que entre en las decisiones que tienes que tomar,… sucedan cosas”, afirma.

“Cuando una empresa pone a Dios en el centro, se nota en el cumplimiento de objetivos, los trabajadores se sienten queridos, escuchados, cuidados,… se hace como una gran familia”, añade.

“A veces tenemos vergüenza sobre nuestra religión o espiritualidad -constata-. Pero los empresarios hemos sido elegidos para ayudar al bien común, ¡hagámoslo como Dios nos lo pide, seamos administradores de los dones que Dios nos ha dado!”.

Dios, el SEO

Mercedes Arcos Castellanos es una de las 72 personas que participaron en el Retiro Zaqueo de julio.

Se ha asociado a HWAW y en septiembre empezará a formarse para implantar su metodología para poner a Dios en el centro de su compañía.

De momento, “hemos incorporado en nuestras reuniones diarias oraciones y los tres socios rezamos al principio del día para tener en cuenta que somos instrumentos”, explica Arcos.

“Ha habido muchos cambios desde que Protagonistas S.L. tiene a Dios como CEO -asegura-, entre ellos crear nuevos productos inspirados por el Señor”.