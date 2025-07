Nadie es inmune al encanto del chisme ni a sus efectos destructivos. A menudo, proviene de un corazón herido. Por ello, necesitamos armas bíblicas para resistir

El libro de los Proverbios, en particular, nos previene contra este defecto humano tan extendido: "Las palabras del chismoso son como golosinas, bajan hasta las entrañas" ( Pr 18,8 ); o también: "Revela secretos, el chismoso" (P 20,19). El autor de los Proverbios reconoce así el atractivo de la murmuración, la dificultad de resistirse a ella, su profundo impacto en nuestras conciencias y el disimulo que la acompaña.

En su libro Resisting backbiting (2015), el autor estadounidense Matthew C. Mitchell explica los tres tipos posibles de chismorreo: información divulgada sin verificar la fuente (por ejemplo: "He oído que dejó a su mujer"), verdades vergonzosas reveladas ("Insultó a su padre") o predicciones negativas hechas sobre alguien ("No aprobará los exámenes").