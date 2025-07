El poder de una confesión: el momento que transformó un matrimonio 

"Me enteré que Hendrick no estaba dentro de la Iglesia. Él era católico, pero se había alejado de la Iglesia. Para mí fue un momento de prueba muy grande, pero gracias a Dios, con los planes que Él tiene, Hendrick, unos meses después de visitar Medjugorje, regresó a la Iglesia y pudimos unirnos en matrimonio", comparte Nati para Aleteia.

En medio de su camino de conversión, Nati conoció a Heinrich Wrobel, un joven alemán que había apostatado de la Iglesia Católica en Alemania, y de quien se enamoró profundamente. Se unieron por lo civil; pero como católica, el hecho de que él no estuviera dentro de la Iglesia le hizo reflexionar sobre la importancia del sacramento del matrimonio.

Nati, desesperada por su situación, tomó la decisión de ir a Medjugorje como última esperanza. No solo para salvar su matrimonio, sino por la conversión y salvación de su esposo Hendrick.

"Cuando regresó lo vi diferente. Pero no le pregunté ni le dije nada. Quise esperar hasta que él me dijera lo que había pasado. Vi sus ojos y parecía que estaba llorando. Me acerqué y le pregunté ¿estás bien?" -cuenta Nati.