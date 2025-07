Sacerdote y peregrino: viviendo el jubileo de la esperanza

“Me llevo más amor por la Iglesia, más deseo de trabajar por las almas y más confianza en Dios, que me regaló esto sin merecerlo, sin ni siquiera haberlo buscado. Fue realmente un regalo esta peregrinación. Me tocó celebrar Misa en todos estos lugares santos y también celebrar con sacerdotes de otros países. Todo eso enriquece, el sentirme hermano de tantos sacerdotes de tantas culturas diversas y (estar) todos unidos, no solamente la misma fe, sino también de la misma vocación, el mismo sacramento que nos hace participar del sacerdocio de Cristo”.