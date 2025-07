Pornografía, la respuesta a muchas infelicidades 

La pornografía provoca que nunca nos sintamos satisfechos, ni conformes. Genera muchas infelicidades en la vida personal y en las relaciones intrapersonales

Nadie en su sano juicio llenaría el depósito de gasolina de un coche que tiene una fuga. Por mucho combustible que se vierta, incluso si es gratuito, el resultado sería siempre el mismo: pérdida y frustración. Sabemos que es absurdo insistir en llenar algo que no puede retener. Así actúa la pornografía .

Por más que consuman, nunca se sienten llenos. El vacío persiste, y cada intento por saciarlo desde la imagen o el estímulo externo no hace más que agrandarlo.

Es urgente que como sociedad reconozcamos este daño. Nuestros mayores, con sentido común y sin necesidad de estudios científicos, ya intuían que ciertas prácticas no eran sanas. Hoy, en cambio, vivimos en una época que se empeña en separar el sexo del alma.

Se intenta reducirlo a una función biológica, a un entretenimiento o a una mercancía, sin entender que la afectividad humana, incluso para los no creyentes, forma parte de nuestra identidad más profunda.

El consumo de pornografía ya no se limita a revistas escondidas o fotografías antiguas. La accesibilidad, la velocidad y la crudeza de los contenidos han multiplicado su alcance y su impacto. Y mientras tanto, asistimos a un aumento alarmante de adultos —y lo que es aún más preocupante, de adolescentes— que padecen depresión, ansiedad, insomnio o dependencia de fármacos. La salud mental se resiente, y muchas veces se busca una causa externa sin mirar a lo evidente: el corazón está roto, y lo que entra no llena, sino que drena.

Existe una thriller en el que un grupo de chicos crea una competición para compartir vídeos caseros de mujeres conocidas. La ficción no está lejos de la realidad. Y la realidad deja secuelas.

Un corazón agujereado no encuentra consuelo. Ni en el matrimonio, ni en la paternidad, ni en el éxito profesional. Cada vez necesitará más cantidad, más intensidad, para conseguir un instante fugaz de placer. Hasta que no reconozcamos esto, no podremos comenzar a sanar.