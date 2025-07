¿Es católico invertir en criptomonedas?

Blanqueo de capitales, compra de productos ilícitos... los usos poco éticos de las criptomonedas son innegables, pero también existe un uso ético de los criptoactivos, argumenta Hubert de Vauplane, profesor de Derecho Bancario y Financiero Internacional en el IEP de París. Según él, lo importante no es tanto el bien en sí como el uso que hacemos de él

¿Por qué cuestionar la ética de las criptomonedas? El desarrollo de los criptoactivos está ligado al surgimiento de una nueva tecnología: los protocolos descentralizados de blockchain. Pero ¿son estos criptoactivos "buenos", es decir, acordes con los principios de la vida cristiana? ¿Existen criptoactivos éticos y no éticos?

¿Criptomonedas buenas y malas?

La cuestión de la ética de los criptoactivos puede plantearse de otras maneras: ¿son algunos criptoactivos más éticos que otros? Antes de responder a esta pregunta, es necesario remontarse al origen mismo de la creación de los criptoactivos, y del primero de ellos, bitcoin. Creado el 3 de enero de 2009 por quien se hace llamar Satoshi Nakamoto o por un grupo de personas que han permanecido en el anonimato hasta la fecha, bitcoin cumple un objetivo simple: ante la crisis financiera mundial y la gestión de esta por parte de los bancos centrales, que inyectaron miles de millones de dólares y euros en la economía global, provocando así un exceso de liquidez monetaria y el riesgo de pérdida de valor de las monedas legales, Bitcoin debe ser un refugio contra esta visión de una economía de deuda y permitir a sus tenedores poseer un activo completamente autónomo de los gobiernos y los sistemas bancarios, fácilmente transferible a un coste prácticamente nulo, sin verse afectado por riesgos políticos, económicos y monetarios.

Políticamente hablando, Bitcoin se consolidó como una respuesta libertaria a las democracias parlamentarias o sus equivalentes. Si bien las características técnicas del protocolo Bitcoin permanecen inalteradas, la dimensión libertaria original de los usuarios prácticamente ha desaparecido debido al movimiento hacia la democratización del uso de Bitcoin.

El personaje "seudónimo"

Una de las características de Bitcoin, como la mayoría de los criptoactivos, es su naturaleza seudónima. No es anónimo (aunque existen algunos criptoactivos completamente anónimos), pero la identidad del titular del criptoactivo no puede vincularse a la conexión a la dirección de internet privada utilizada para acceder a la cartera de criptoactivos. Desde esta perspectiva, los criptoactivos son similares al funcionamiento de las redes sociales, donde las personas interactúan mediante avatares. La diferencia radica en que, en el caso de los criptoactivos, nadie puede asignar una identidad a una dirección sin el consentimiento previo del titular de dicha dirección. Esto plantea una primera interrogante si consideramos que la naturaleza oculta de la identidad es un indicador para evaluar la calidad ética de los criptoactivos. Los defensores de las criptomonedas responderán que el efectivo tiene la misma peculiaridad.

La huella ambiental

Otra cuestión, que no es específica de los criptoactivos, es la huella ambiental del funcionamiento de las redes de protocolos blockchain. Para simplificar, supongamos que estas redes operan en paralelo, todas juntas, debido a su descentralización. En consecuencia, la potencia de cálculo necesaria para resolver la ecuación criptográfica que permite validar cada bloque de transacciones y vincularlo a todos los bloques anteriores (el nombre completo, blockchain...) es considerable. Dependiendo de la tecnología utilizada (hablamos de método de consenso) por cada protocolo blockchain, la potencia de cálculo requerida es mayor o menor.

Los críticos de Bitcoin y las criptomonedas señalan que la energía necesaria para operar Bitcoin equivale aproximadamente al consumo energético de un país como Portugal o Irlanda, y que esta energía se aprovecharía mejor para impulsar la economía. Pero ¿no es ese el propósito de nuestra economía digital? Enviar un correo electrónico, consultar ChatGPT o ver películas en el smartphone requieren un consumo energético colosal (entre el 3% y el 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero). A menos que rechacemos este desarrollo, la tecnología blockchain es solo una parte de un contexto más amplio de dependencia energética derivada de la digitalización de nuestras sociedades.

La ética de un bien depende de su uso

Dicho esto, ¿cómo podemos evaluar los criptoactivos a la luz de los principios de la Doctrina Social Cristiana? Dicho de otro modo, ¿son los criptoactivos "dinero" bueno o malo? O, para usar la distinción clásica, buena o mala crematística, motivada esta última únicamente por la búsqueda de beneficios mediante la especulación, mientras que la primera está vinculada al funcionamiento de la sociedad, y en particular al oikos (la familia extensa, en el sentido de comunidad).

Visto desde esta perspectiva, el debate no difiere entre la compra de bitcoins, la de acciones de Air Liquide u otras: ¿esta compra de bitcoins está vinculada a un objetivo de inversión a largo plazo mediante la creación de riqueza, o a la especulación a corto plazo? No todas las inversiones a corto plazo son necesariamente poco éticas, pero conviene situarlas en la dimensión de la denominada inversión "responsable". Lo que no es ético es la especulación vista como fin exclusivo: "Especulación por la cual se actúa variando artificialmente el valor de los bienes, con vistas a obtener una ventaja en detrimento de otros" (Catecismo de la Iglesia Católica, 2409 ).

La principal crítica contra Bitcoin y otras criptomonedas es que no son una inversión responsable, a diferencia de la compra de acciones o bonos, que permite financiar un negocio y, por lo tanto, la economía en general. Quienes critican los criptoactivos creen que no se basan en ninguna actividad económica y que, por lo tanto, sus precios solo reflejan especulación sin relación con la realidad. Esto ignora la esencia misma de la cadena de bloques.

En términos muy simples, todos los protocolos de la cadena de bloques ofrecen una respuesta tecnológica a la cuestión de la fiabilidad de la información que circula por Internet. No es que la cadena de bloques pueda detectar fake news, sino que garantiza con una fiabilidad casi perfecta que la información transferida entre el punto A y el punto B no haya sido alterada por un tercero malicioso. Por lo tanto, se garantiza que toda la información integrada en un bloque vinculado a la cadena de bloques no ha sido modificada. Si la información contenida en este bloque es precisa o falsa es otra cuestión. Por lo tanto, la "promesa" de la cadena de bloques busca brindar mayor seguridad técnica a las redes de información. Esto tiene valor en sí mismo. El precio o tasa de Bitcoin (como la mayoría de los demás criptoactivos) depende entonces de su valor de uso: cuanto más Bitcoin utilicen las empresas, las administraciones y los ciudadanos, más valiosa será la red Bitcoin. Algo similar a una línea ferroviaria: una línea de TGV es más valiosa que una línea secundaria abierta solo durante el verano.

El uso ético de las criptomonedas

Dicho esto, se pueden identificar varios usos éticos de los criptoactivos. Sin ánimo de exhaustivos, podemos citar su uso como transferencias de dinero en países sin una red bancaria muy extensa, en regiones en guerra donde la circulación monetaria es peligrosa o en países con alta inflación que permiten pagos sin considerar la depreciación de la moneda nacional (como el Líbano, por ejemplo). Los criptoactivos también tienen una dimensión de inclusión financiera, lo que permite programar el pago de asignaciones o subsidios según criterios socioeconómicos. En los llamados países avanzados, los criptoactivos permiten pagar a los comerciantes sin tener que abonar comisiones significativas a los grandes sistemas de pago y redes de tarjetas. Finalmente, Bitcoin, al igual que otros criptoactivos, puede utilizarse como comprobante legal de pago gracias a la naturaleza inalterable del historial de transacciones.

Usos poco éticos de las criptomonedas

Además de estos usos éticos, también existen usos no éticos de los criptoactivos. Ya hemos hablado de la especulación, pero no es exclusiva de Bitcoin. Existe, por supuesto, el uso de Bitcoin u otros criptoactivos como método de pago ampliamente utilizado en todo lo relacionado con actividades ilícitas o prohibidas: ya sea la compra de productos o sustancias en la dark web, el blanqueo de capitales ilícitos o la financiación del terrorismo, por no mencionar, como han vuelto a demostrar noticias recientes, el pago de rescates tras secuestros. Sin embargo, estas situaciones no son exclusivas de los criptoactivos, ya que los delincuentes siguen recurriendo masivamente al efectivo, que, a diferencia de Bitcoin y otros, no es rastreable.

En cuanto a los criptoactivos técnicamente anónimos, es decir, programados para que el nombre del usuario nunca sea reconocido, o incluso las llamadas técnicas de "mezcla" que implican mezclar la dirección de Internet con otras direcciones para evitar que coincida con la ubicación del titular de una dirección de Internet, estos usos deben considerarse, a priori, no éticos.

Los criterios de la doctrina social de la Iglesia