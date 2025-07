Significado de los besos en la Biblia y en la vida cotidiana

Los besos son signo de curación, reconciliación y amor. Tienen un significado más profundo de lo que se cree según la Biblia y la ciencia. Aquí te contamos

No es casualidad que en muchos idiomas «besar» se asocie con la idea de plenitud y curación. Como explica la Dra. Krystyna Długosz-Kurczabowa:

La Biblia no tiene miedo de los besos. No los presenta como reservados exclusivamente a las relaciones románticas, sino como expresiones de amor, gratitud y unión: entre familiares, amigos, discípulos e incluso profetas.

Y aunque es un gesto de ternura, no es sólo un ritual, sino precisamente un signo de bendición, oración y presencia espiritual.

Así que, ¿por qué no saludar a su marido o mujer todos los días con un beso sincero y profundo? No un beso simbólico, sino un gesto cariñoso.

No todos los besos significan lo mismo. Esto también hay que enseñarlo. Un beso romántico: para el marido o la mujer. Amistoso - para los seres queridos, los niños, la familia.

Por supuesto, hay que enseñar a los niños y jóvenes que no todos los besos son seguros. Que besar no es divertido ni moneda de cambio emocional. No se besa a todo el mundo, y un beso en los labios en nuestra cultura está reservado a las relaciones románticas.