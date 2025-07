León XIV: “Para vivir eternamente no es necesario evitar la muerte, sino servir a la vida”

Para la ocasión, León XIV había decidido dirigirse a la gran multitud reunida en la Plaza de la Libertad, a pesar de las lluvias, desde la explanada del Palacio Apostólico, y no desde la ventana del piso superior, como solían hacer sus predecesores. La última oración pública de un papa en este lugar se remonta a la presidida por Benedicto XVI el 28 de febrero de 2013, momentos antes de su renuncia.

La "ley suprema" es "cuidar la existencia de los demás", insistió. Continuó: "Para vivir eternamente, no es necesario, por tanto, evitar la muerte, sino servir a la vida".

El Papa explicó que, por lo tanto, debemos seguir la voluntad de Dios, que no es una serie de reglas, sino "esa ley de vida que Dios mismo practica con nosotros, amándonos con todo su ser en su Hijo Jesús". Jesús, continuó, es la encarnación divina de un amor "que se da y no posee, un amor que perdona y no reclama nada, un amor que ayuda y nunca abandona".