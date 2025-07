Amar al prójimo como a sí mismo…aunque él lo haga difícil

El mandato de Cristo es amar al prójimo como a sí mismo, sin embargo, la realidad es que hay personas que nos hacen difícil cumplirlo. ¿Qué podemos hacer?

La primera parte no es complicada, ¿quién no amaría a Dios, que es la Bondad, la Belleza, la Verdad?, lo duro viene con la segunda parte, porque hay prójimos que no nos la ponen nada fácil. Sin embargo, el Señor no nos pide imposibles.