¿Debes ser santo o pecador? no es fácil, pero ¡No te rindas!

Ser santo o ser pecador no son destinos inaccesibles o inevitables, decía san Pacomio, Padre del Desierto: la gracia de amar se da a todos y se elige libremente

En los dichos de cada Padre del Desierto, no solo nos enseñan los eremitas , sino también los hijos espirituales de san Pacomio (292-348), fundador de los monasterios cenobíticos, es decir, comunidades de monjes que viven juntos según una misma regla. Psenthaisios y sus dos hermanos, Abba Souros y Abba Psoios, se encontraban entre ellos. Cuentan que durante mucho tiempo tuvieron una visión simplista de la condición humana, sobre ser santo o pecador.

Los tres hermanos creían que la santidad o el pecado no eran el resultado de una elección libre:

Para Psenthaisios y sus hermanos, todos tenían su lugar marcado por Dios y los santos estaban hechos para ser santos, personas así habrían recibido desde la cuna todo lo necesario para crecer en santidad. Pero habría otros a los que esto no les fue dado y que languidecerían en la mediocridad durante toda su vida.

Ahora bien, la compañía de un verdadero santo -San Pacomio- les había revelado su error: había auténticos amigos del Señor que no habían nacido en la fe y que de pronto se habían vuelto para acoger la Buena Nueva, y también había, ¡ay! cristianos que se habían alejado de su primer amor.

Pero enseguida decimos que nada de eso es para nosotros, que no podemos dar más de lo que hemos recibido y que nuestros medios limitados no nos permiten aspirar a la santidad: todo eso está muy bien si vivimos una vida cristiana no demasiado exigente.