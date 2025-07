No, una regla de vida no es solo para los monjes

Históricamente, la palabra "regla" (regula) no significaba un conjunto de leyes que debían observarse, sino más bien una guía para crecer hacia el bien.

Pero no todo el mundo está llamado a la vida religiosa. Hay platos que fregar, reuniones que cumplir, hijos que educar y padres ancianos que cuidar. Y, sin embargo, muchas personas, creyentes o no, buscan algo que los monasterios parecen ofrecer, a través de su ritmo de vida y del sentido y la paz que surgen de su existencia.

No hace falta vivir en un monasterio para vivir con claridad. No hace falta cantar salmos al amanecer para aspirar a la santidad. Pero es probable que necesitemos un cierto modo de vivir que nos proteja cuando se multiplican las distracciones o aparece el cansancio. Una regla de vida puede ayudarnos a decir sí a lo que realmente importa y no a lo que no.