¿Existe la buena suerte? Cómo hacer que nos vaya bien? 

Frases como "qué buena suerte tiene" o ante alguna pena "qué mala suerte", ¿será acaso que las oportunidades sean suerte o hay algún factor que influye?

Sin embargo, explica el sentido que Séneca le da la suerte, "La suerte es donde confluyen, la preparación y la oportunidad". Lo que quiere decir es que hay cosas en nuestro día a día que no podemos controlar.

No es que no haya oportunidades, el detalle es que no van a venir a buscarte a la comodidad de tu casa, tienes que investigar, prepararte y salir en busca de ello. Es ahí, donde una misma situación con una buena preparación en el momento pueden converger.