“En Siria, se necesitarán años para reconstruir las almas” – Mons. Jacques Mourad

Durante su visita a Roma, Monseñor Jacques Mourad, arzobispo sirio-católico de Homs, comparte con I.MEDIA su visión de la delicada transición política en Siria, que hasta el momento no ha satisfecho las esperanzas de la población. El hombre que fue tomado como rehén por ISIS en 2015 insta a los cristianos a superar sus miedos a pesar del contexto de violencia. También insta al Papa León XIV y a las Naciones Unidas a implementar un plan de paz en este país traumatizado por 54 años de dictadura y 14 años de guerra.

Imedia: ¿Cómo se sienten los cristianos en Siria, en un contexto marcado por el cambio de régimen y el ataque a una iglesia en Damasco?

Mons. Jacques Mourad: Vivimos en una época de grandes cambios. La liberación del régimen de Asad fue un gran momento para nosotros. Sé que muchos obispos no están de acuerdo conmigo, pero considero muy importante poner fin a este período tan difícil en el que todos fueron humillados, no solo en Siria, sino también en el Líbano, Irak, en todas partes... Asad causó mucho daño.

Esto no significa que la situación sea mejor hoy. Sin duda, nos sentimos más libres. Pero la situación sigue siendo preocupante. El sistema terrorista que se practica en diferentes regiones es inaceptable, especialmente para los alauitas, pero también para todos, incluso los sunitas. Persiste la desconfianza y el temor al futuro.

¿Cuál es su relación con las nuevas autoridades?

En Homs, al segundo día de la llegada del nuevo gobierno, el gobernador y su equipo quisieron reunir a todos los obispos y nos dieron palabras muy positivas para tranquilizarnos. Nos aseguraron que los cristianos no eran una minoría, sino parte integral del pueblo sirio. Esto nos dio esperanzas con respecto a su método político. Pero la realidad fue diferente. Después de unos días, comenzaron a encarcelar, tomar rehenes y masacrar a la gente, especialmente alauitas... Me sentí decepcionado.

Rodearon los barrios alauitas y comenzaron a intimidar a los residentes con disparos al aire, vehículos en las calles y secuestros. Dos semanas después, los residentes de Homs decidieron manifestarse contra ellos. La manifestación duró solo cinco minutos, cuando llegaron milicianos en vehículos armados y dispararon contra los manifestantes.

Al mismo tiempo, los embajadores comenzaban a dialogar con el nuevo gobierno. Me reuní con algunos de estos diplomáticos europeos y les expliqué que era necesario enviar fuerzas de paz a Siria para proteger a la población civil, especialmente en las regiones alauitas y las principales ciudades, y también para vigilar la frontera con Turquía e Israel. Pero no encontré a nadie dispuesto a escucharme.

Tras las masacres masivas contra los alauitas en la costa, renové este llamamiento. Nadie me escuchó. Cuando el representante del gobierno dijo que los nuevos líderes no podían controlarlo todo ni proteger a todo el pueblo, les dije que ellos mismos debían apelar a las Naciones Unidas… Pero no lo aceptaron. Desde su punto de vista, una presencia militar extranjera equivaldría a dominación.

La nueva Constitución, que cita la sharia como fuente del derecho, también es motivo de preocupación. Hemos expresado nuestro desacuerdo. Critico directamente a los funcionarios con los que me reúno, pero el gobierno sigue su camino sin cambiar nada.

¿Son los cristianos un blanco directo de los movimientos yihadistas actualmente en Siria?

Además del ataque del 22 de junio en Damasco, se han producido algunos actos aislados. Las iglesias han sido blanco de disparos como parte de una campaña de intimidación, sin causar víctimas. El ambiente es muy tenso; reina el miedo por todas partes. Pero para nosotros, demostrar que, a pesar de todo, seguimos orando y llevando adelante nuestros proyectos sin cesar es un testimonio importante, un mensaje.

Nuestros cristianos viven de la Providencia. La Iglesia permite que mucha gente encuentre algo para comer, pero muchas familias, tanto cristianas como musulmanas, no tienen nada. Tras estos años de dictadura, tomará años recuperar la dignidad, reconstruir las almas. Las heridas internas son muy profundas.

¿Las parroquias consiguen mantener sus actividades?

Mi diócesis cuenta con 12 parroquias y 10 pueblos repartidos por un vasto territorio, desde Hama hasta Nabek y desde Palmira hasta Tarnous. Gracias a Dios, todas nuestras parroquias se mantienen estables y activas actualmente, y la emigración es limitada. Sin embargo, tras casi 2000 años de historia, la parroquia de Al-Qaryatayn desapareció en 2015 a causa del ISIS. Los cristianos ya no quieren regresar allí; ahora están asentados cerca de Homs y se sienten mejor allí que en Al-Qaryatayn, demasiado aislada, a 110 kilómetros de distancia.

En Homs, solo quedaron unos pocos cristianos en el punto álgido de los combates, entre ellos el padre Frans van der Lugt, asesinado en 2014 en circunstancias aún desconocidas. Solo Dios sabe qué ocurrió. Pero aproximadamente la mitad de los cristianos que se marcharon regresaron tras el fin de los combates. Ahora es fundamental construir escuelas y hospitales católicos para dar esperanza a la comunidad cristiana. Incluso en el desierto, aún quedan aldeas cristianas; esta es una gran señal de esperanza. Si logramos que estos jóvenes trabajen, para brindarles a los niños la oportunidad de crecer en un entorno justo, puro y saludable, contribuiremos a prevenir la emigración.

También necesitamos construir viviendas para ayudar a los jóvenes a casarse y formar familias. Con la ayuda del Vaticano y la comunidad internacional, podríamos hacer mucho.

Homs es actualmente la ciudad con mayor población cristiana de Siria, mucho más que Alepo o Damasco. Es imposible obtener estadísticas precisas, pero se estima que hay 80 mil cristianos en Homs, incluyendo todas las iglesias, en comparación con los 25 mil de Alepo y entre 30 mil y 40 mil de Damasco. Sin embargo, el ataque a la iglesia de San Elías ha reavivado el deseo de huir y emigrar.

¿Daesh sigue presente y activo en Siria?

Cuando el país fue liberado de Asad, entre quienes regresaron se encontraban grupos de todos los tipos, de todas las tendencias. Hay terroristas presentes en las ciudades y en los pueblos. Ya no podemos hablar de la presencia de Daesh como un grupo armado estructurado, pero hay otros, como Ansar al-Sunnah, que expresan amenazas en redes sociales. Este nuevo grupo está detrás del ataque a la iglesia en Damasco.

Pero creo que el gobierno es responsable de lo que está sucediendo y de lo que sucederá. Creemos que los militares temen a Ansar al-Sunnah. Están evitando la batalla sobre el terreno por el momento. Cada grupo hace lo que quiere.

A falta de un gobierno confiable, ¿la sociedad siria está logrando movilizarse y aprovechar nuevos espacios de libertad?

Intentamos avanzar en Alepo, Homs y Damasco movilizando a la sociedad civil. En Homs, colaboramos con sunitas, alauitas y todas las facciones, con intelectuales y líderes políticos, fuera del marco gubernamental.

Debemos tener la última palabra. No es el gobierno, sino el pueblo, quien debe decidir sus políticas. Tras 54 años de prisión y sometimiento a Asad, ya no aceptaremos sometimiento a ningún gobierno.

¿Su experiencia como rehén de Daesh, hace casi 10 años, le otorga alguna legitimidad particular para animar a sus seguidores a superar el miedo?

Sí, es mi prioridad, sobre todo desde el 8 de diciembre de 2024. Vi miedo en los ojos de nuestros fieles, pero también entre los musulmanes. La toma de Damasco tuvo lugar un domingo, festividad de la Inmaculada Concepción. Encomendé nuestro país a la Virgen María, a nuestra madre. Durante mi homilía de ese día, ante los pocos cristianos que habían acudido a la catedral mientras la mayoría había huido de Homs, les pedí que no tuvieran miedo de los pasamontañas, las barbas ni los uniformes militares de los milicianos, sino que los miraran a los ojos y los trataran como seres humanos.

Luego recorrí las parroquias para conocer a la gente, rezar con ellos y animarlos. Repetí este recorrido en mayo, siguiendo el consejo de María: ¡es ella quien nos guía! Y es importante acercarse a la gente, porque nos necesitan, obispos y sacerdotes. Creo que nuestra actitud ha ayudado a generar confianza entre la población.

¿Cómo puede la Iglesia intervenir en la reconstrucción del país?

La situación económica es dramática. En nuestra región de Homs, solo la Iglesia ayuda a la gente; no hay administración civil. Durante más de dos meses, he estado solo promoviendo la ayuda humanitaria; otras organizaciones ya no tienen los medios. Los obispos de Siria han creado una comisión para el servicio de caridad, con el apoyo del nuncio apostólico, pero los recursos son limitados. El hambre y la falta de salud y educación siguen siendo terribles.

El Papa León XIV habló de la importancia de ayudar a los cristianos en Siria, pero ahora necesitamos una organización concreta para gestionar las cosas eficazmente. La recaudación de fondos, por ejemplo, no puede ser responsabilidad directa de los obispos. Debemos encontrar otro sistema que libere a las iglesias y diócesis de esta pesada carga.

La ayuda humanitaria es importante, pero sobre todo, debemos desarrollar proyectos importantes que den esperanza a los cristianos que quedan. Somos mensajeros de Cristo, no de Putin, Trump, Netanyahu ni Al-Sharaa. Hoy, la Iglesia tiene una responsabilidad y debe actuar concretamente sobre el terreno, formando un equipo para evaluar y responder a las necesidades.

Me impacta oír a sacerdotes u obispos hablar del fin de los cristianos orientales: ¿dónde está nuestra perspectiva, nuestra visión, que debería ser ante todo bíblica y teológica? Dios nos ha confiado la Iglesia, ¡pero es suya, no nuestra! No tenemos derecho a anunciar que este sería el fin de la Iglesia.

Desde su primera aparición el 8 de mayo, León XIV pidió "una paz desarmada". ¿Tiene esperanza de que el Papa venga a Siria a consolar a su pueblo, como lo hizo Francisco en Irak?

Tengo grandes esperanzas en la labor diplomática de la Santa Sede para alcanzar un acuerdo de paz, y espero que León XIV continúe los esfuerzos del Papa Francisco. Creo que desea visitar Siria, pero debemos ser cautelosos. Me opuse a la idea de que Francisco visitara Siria bajo el régimen de Asad, porque habría dado la impresión de apoyar a un dictador, a un terrorista.