Doctor comparte eficaz técnica para convertir el trabajo en oración 

Una antigua práctica permite a Ramon mejorar sus terapias y unirse a Dios en su consulta

Para el osteópata, era una experiencia enriquecedora en todos los sentidos. “Escuchando con mis manos el cuerpo del paciente y orando como me había enseñado “el peregrino ruso” me sentía relajado y concentrado”, escribe.

Antes de volver a la Iglesia, confiesa, “acumulaba riquezas, que no sabía que eran riquezas, en forma de conocimiento, de saber, de títulos, de ir a cualquier rincón del mundo para aprender del que fuera considerado el mejor en mi profesión, etc. -añade- Riquezas no son solo el dinero”.