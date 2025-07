Texas: El director del Campamento Mystic sacrificó su vida para salvar a las niñas

Dick Eastland, un padre casado y abuelo, que ha sido director del Campamento Mystic desde 1974, murió en las inundaciones que devastaron el campamento el viernes 4 de julio, mientras rescataba a las niñas

El viernes 4 de julio, cuando el agua empezó a subir, Richard Eastland, cuya casa se encuentra fuera del campamento, no dudó en afrontar el peligro para llegar hasta las jóvenes atrapadas en el barracón más cercano al río. Según su sobrino, murió intentando salvar a varias jóvenes. Conocido por su bondad y dedicación, su gesto no sorprendió a sus seres queridos y fue ampliamente elogiado por la prensa estadounidense.

Una excampista cuenta que presentó los campamentos de verano con estas palabras: "Una campana no es una campana hasta que se toca. Una canción no es una canción hasta que se canta. El amor en tu corazón no es para siempre, el amor no es amor hasta que se da". Una convicción que ilustró heroicamente durante estas inundaciones que destrozaron la vida de tantas jóvenes y el corazón de tantas familias. Habrá encarnado de manera concreta estas palabras de Cristo: "Nadie tiene amor más grande que dar la vida por los que ama" (Jn 15,13).