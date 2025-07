La sociedad actual carece de hombres que apliquen una verdadera y sana masculinidad, al igual que en la paternidad. Si esta bien encaminada es amorosa y firme

No es fácil ser hombre en tiempos líquidos y, a su vez, ejercer la paternidad, que implica el desvanecimiento de las certezas, como niebla al amanecer. Algunos, confundidos, piensan que ser masculino es levantar la voz, endurecer el gesto y cargar la cruz de un orgullo mal entendido. Y otros, por reacción o agotamiento, se disuelven en una tibieza que los lleva a abandonar el timón del hogar.

Ser padre no es solo fecundar una vida: es habitarla desde lo más profundo. Es estar presente, más que solo ser un proveedor. Es aprender a estar, sin invadir; a guiar, sin imponer; a corregir, sin herir.

Es ese varón que no compite con la madre, ni se convierte en otro igual a ella, sino que la sostiene, la honra, y juntos dan forma a un hogar donde el amor no se reparte: se multiplica.

La verdadera masculinidad no es una máscara de dureza, sino un rostro que inspira seguridad. Es como una montaña que no necesita moverse para ser sólida.

En palabras de Erik Erikson, el varón maduro ha integrado su identidad en una misión: cuidar, proteger, afirmar el bien en los que ama. Y si bien la ternura y los sentimientos no le son ajenos, no se convierte en un eco de lo femenino, sino en un puente hacia lo humano.

El hombre padre no se reduce a realizar tareas maternales, pero tampoco se escuda en la excusa fácil de “eso no me toca”. Está dispuesto a ensuciarse las manos si es necesario, pero sobre todo, a ensanchar el alma.