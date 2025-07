“Mártires del apostolado”: el más joven de esos 20 futuros beatos tenía 19 años

"No tengo ninguna dificultad con la muerte; no veo de qué tendría que desprenderme; mi vida me fue dada de una vez por todas. Que aún no me la hayan quitado es por casualidad, o más bien por gracia. […] No cargar mi existencia con presentimientos y temores. El Maestro me instruye, me guía. Que haga lo que quiera, por el camino áspero, si esa es su voluntad".