Compasión para conectar a los peregrinos del Jubileo 2025

Un recorrido por las calles de Roma en el que las esculturas de Timothy Schmalz se vuelven un medio para la reflexión y la compasión durante el Año Santo

La peregrinación termina en San Pablo Extramuros, con la escultura When I Was in Prison, una obra que se inspira en el capítulo 25 del Evangelio de san Mateo: “Tuve sed, y me dieron de beber; estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver".