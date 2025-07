Un amigo del Padre Pío conoció a la Virgen y el purgatorio

Amaba fervientemente a la Virgen y el Rosario, pero en momentos de crisis física o espiritual no me atrevía a hacer ni una sola coronilla. La idea de decenas de rosarios no me daba paz: "Cincuenta Avemarías… ¡Ay, cómo voy a poder rezarlas!". A veces me ponía a rezar de nuevo, pero me invadían una ansiedad peculiar y pensamientos intrusivos: "¿Cuándo llegaré al final?". Por eso a veces no cogía el rosario", recuerda.