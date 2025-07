La Doctrina de la Fe prepara un documento que aclara la devoción a la Virgen María

El texto, próximo a publicarse, comenzó a trabajarse durante el pontificado de Francisco y aportará precisiones sobre las normas promulgadas en 2024

Durante más de un año, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) ha evaluado numerosos casos de fenómenos místicos (apariciones, revelaciones, etc.) a la luz de un nuevo método de investigación más riguroso. Al final de la investigación, la Santa Sede puede declarar que un hecho no es sobrenatural, pero nunca lo contrario, o concederle un nihil obstat ("nada en contra") tras comprobar que el hecho da buenos frutos y no presenta ningún aspecto crítico.