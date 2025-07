Atento a los más pobres, Carlo Acutis no era solo un friki

Carlo Acutis encarnó una fe viva a través de su preocupación por los más pobres. En un documental brasileño, estrenado el 13 de mayo, Rajesh Mohur, que lo acompañó durante diez años, relata los pequeños gestos que el adolescente tuvo con las personas sin hogar, incluyendo a Emmanuel

Un día, mientras el niño iba a la iglesia, vio a un hombre sin hogar durmiendo en un trozo de cartón: Emmanuel. Se detuvo. La emoción fue tan fuerte que rompió a llorar delante de Rajesh Mohur. No podía ignorar lo que vio. De vuelta a casa, les pidió a sus padres que le compraran un saco de dormir al hombre y le permitieran llevarle comida a Emmanuel todas las noches. Carlo cumplió su promesa.

Un día, al encontrarse con un hombre descalzo en la calle, en el frío milanés, le dio sus propios zapatos y regresó a casa en calcetines. "Era un chico muy especial, con una fe profunda. Me enseñó muchas cosas. (...) Un día, le dije que era extraordinariamente bueno, y me respondió: 'Yo no hice nada. Fue Dios quien hizo grandes cosas en mí'", recuerda Rajesh Mohur en el documental.