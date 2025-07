3 santos que se liberaron de la cultura de la comparación

La comparación puede herir el alma si no se está preparado espiritual y mentalmente para enfrentarla. Pero estos santos eligieron un camino diferente

En la era del desplazamiento infinito y los sutiles juegos de estatus, es fácil sentir que todo el mundo es mejor, más santo o más feliz. Pero la cultura de la comparación no es nueva, y el deseo humano de medirnos con los demás no empezó con las redes sociales. A lo largo de la historia, los santos se han enfrentado a la misma tentación. Algunos fueron ignorados, incomprendidos o se les dijo que no eran suficientes. Pero en lugar de competir, enraizaron sus vidas en el amor, no en los "me gusta".