‘Perdido en la montaña’: una historia real producida por Stallone

El milagro de la supervivencia

Ocasionalmente Sylvester Stallone ejerce como productor. Suyas son, por ejemplo, Samaritan y la trilogía de Creed, que sirvió para continuar el legado de Rocky Balboa en otros ámbitos. Y suya es la producción de Lost on a Mountain in Maine, dirigida por Andrew Kightlinger en la que es su tercera película en 10 años. Perdido en la montaña, estrenada en Prime Video, cuenta una historia real acaecida en 1939, cuando Estados Unidos aún arrastraba las pérdidas económicas de la Gran Depresión y en el horizonte no había muchas esperanzas de resurgir: el planeta estaba a punto de entrar en la Segunda Guerra Mundial. En ese ambiente un niño se extravía en las montañas, en una región de bosques tan espesos que quienes rastreaban la zona ya lo dieron por muerto desde el principio.