Creer en Jesús sin verlo nos hace del grupo de los dichosos

El Evangelio nos narra un episodio bastante curioso: santo Tomás, a pesar de haber convivido tres años con Jesús, necesitaba ver para creer. ¿Te pareces a él?

Un episodio del Evangelio que reúne a Jesús y a santo Tomás es tan famoso que, incluso, se ha vuelto un dicho popular: "Hasta no ver, no creer". Y se refiere a tener las pruebas en la mano para dar crédito a algún hecho que puede parecer insólito o tan increíble que no basta la palabra de quien lo narra.