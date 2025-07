Cómo un cardenal de solo 45 años une muchos mundos (Entrevista)

El cardenal Mykola Bychok habló con Aleteia sobre su singular ministerio y sobre cómo dar voz al rebaño que representa. Ha servido en Estados Unidos, Siberia y ahora en Australia

Pero no sé por qué me nominaron. Quizás dentro de unos años se me revele de alguna manera, o el Señor me lo revele. Por otro lado, hasta cierto punto, no intento encontrar una respuesta a esta pregunta. Igual que cuando me eligieron obispo. Era monje redentorista, sacerdote, y era la persona más feliz del mundo porque todos mis planes y sueños se hicieron realidad. Sin embargo, el Señor tenía sus propios planes, incluso elegirme obispo, para los cuales yo tampoco estaba preparado. Entonces, ¿qué planes tiene el Señor para cada uno de nosotros, y en particular para mí en este nuevo ministerio? Claro que el tiempo lo dirá.